​Al via la XII edizione di Frantoi Aperti, appuntamento con l'oro verde di Puglia

Si terrà domenica 25 novembre 2018 la XII^ edizione di “FRANTOI APERTI”, appuntamento con l'oro verde e con le aperture straordinarie delle aziende olearie aderenti alla Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte, associazione da anni impegnata nella promozione del patrimonio elaiogastronomico attraverso la messa in campo di questa ed altre iniziative.

"Una manifestazione, quella di quest'anno, che si terrà in frantoi e aziende agricole di Andria, Bisceglie, Canosa e Trani. In un'annata così particolare per il comparto oleario e sopratutto per gli uliveti posti nell'entroterra a causa della scarsità di produzione olivicola si è voluto di realizzare l'iniziativa proprio per sostenere gli sforzi e l’immagine dei nostri produttori che ben volentieri hanno risposto al nostro invito a partecipare. Realizzeranno nelle loro strutture visite alle varie fasi di produzione, degustazioni dell'olio novello, preparazione di dessert a cura del rinomato chef stellato Stefano Di Gennaro del ristorante Quintessenza di Trani, mostre ed altre iniziative" - questa la dichiarazione del presidente della Strada, Nunzio Liso.

Sempre il giorno 25 si terrà il percorso guidato "FRANTOI APERTI TOUR", organizzato in collaborazione con l'associazione culturale ArtTurism: un pullman in partenza da Bari porterà i partecipanti alla scoperta di alcune bellezze storico, artistico-culturali della città di Andria, ed a seguire in visita nei frantoi di Andria e di Trani.

Riparte contestualmente la nuova edizione di Scatti d'Olio, il contest fotografico dedicato all'extravergine d'oliva che si concluderà con la premiazione dei vincitori nel mese di agosto durante il programma "Sogni nelle Notti di Mezza Estate". Un concorso che nel corso degli anni sta suscitando sempre maggiore interesse, e non a caso in alcune aziende partecipanti in questa edizione di Frantoi Aperti verrà allestita una mostra degli scatti premiati durante le tre edizioni del concorso.

