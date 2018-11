Oggi la firma per il “Distretto del Cibo Alta Murgia”

La sottoscrizione della Carta per la Legge sulla Bellezza della Regione Puglia, alla presenza dell’Assessore regionale alla Pianificazione Territoriale, Alfonso Pisicchio, è stata tra gli step fondamentali della seconda giornata del Festival della Ruralità. Ha preso avvio ciò che Pisicchio ha definito «un percorso nuovo, partecipato, in cui il Parco Nazionale dell’Alta Murgia può ricoprire un ruolo fondamentale per la sensibilità che lo caratterizza». La legge regionale sulla Bellezza mira a sensibilizzare sul bello, inducendo le persone a «ribellarsi al brutto – ha aggiunto Pisicchio – smettendo di violentare il territorio. Se gli facciamo violenza, il territorio non si rigenera: il suolo è vita e dobbiamo preservarlo per i nostri figli e i nostri nipoti. Questa legge va partecipata perché insieme possiamo realizzare che la consapevolezza di quello che facciamo è utile a noi stessi. Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia è uno dei soggetti fondamentali del nostro territorio, ci aiuta a dialogare con il territorio e con questo protocollo ci leghiamo insieme per regalare un futuro migliore alla nostra terra».

La legge sulla Bellezza può rappresentare un volàno per lo sviluppo non solo economico, ma anche della quotidianità e del modo di vivere il territorio. È un impegno che il Parco assume poiché gli obiettivi che si pone, ha concluso il presidente vicario del PNAM Cesare Troia, è «in piena sintonia con la nostra visione».

Durante la mattinata, animata dai laboratori per la scuola e dall’ufficio stampa dei ragazzi coordinati da “Multiversi”, si sono anche tenuti incontri sui Presidi Slow, alla presenza del presidente regionale di Slow Food, Marcello Longo, e sui bandi dei GAL del Parco Nazionale dell’Alta Murgia cui hanno partecipato rappresentanti del Gruppo di Azione Locali.

Proprio i GAL saranno fondamentali a sostegno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, per il supporto ai ragazzi che hanno vinto la Maratona delle Idee: ben otto i premi assegnati ieri a Domenico Larocca e Davide Matera (primi classificati ex aequo), Saverio Gramegna (secondo classificato), Savino Campana (terzo classificato), Michele Lillo, Nicola Di Vietro, Ornella Di Paola e Stefania Cannone. Ma i vincitori della Maratona delle Idee, come ha sottolineato il direttore Domenico Nicoletti, sono «tutti coloro che hanno partecipato e hanno deciso di rendersi protagonisti dello sviluppo del nostro territorio».

«Noi non vi lasceremo soli», ha aggiunto il vicepresidente Troia, «perché il Parco siamo noi. Ognuno di noi deve partecipare alla vita del territorio».