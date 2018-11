“U Scaldalitte”, commedia in vernacolo andriese della compagnia Amarté

La commedia “U Scaldalitte”, dopo il successo dell’ultima replica, andrà ancora in scena sabato 1 dicembre con ingresso alle ore 19.30 nell’auditorium Monsignor Di Donna della Parrocchia del SS. Sacramento di Andria.

La compagnia Amarté ha deciso, ancora una volta, di devolvere i proventi dei biglietti in beneficenza ed, in particolare, l’incasso andrà interamente devoluto all’Associazione “Amici di San Vittore ONLUS” per il Progetto Diocesano “Senza Sbarre”.

Siamo nella fase più saliente di questo nobile Progetto che si occupa del recupero e reintegro socio-lavorativo di detenuti ed ex-detenuti e c’è bisogno di tutto il supporto dell’intera comunità andriese e non.

I biglietti sono disponibili contattando il numero 331-6029376 oppure presso la parrocchia SS. Sacramento.