″Le ninfee di Monet″, continua la rassegna su cinema e arte

Martedì 27 e mercoledì 28 Novembre presso la Multisala Roma di Andria, avrà luogo la terza serie di proiezioni previste in calendario dalla rassegna di docu-film “La Grande Arte al Cinema NEXO 2018-19 Parte I”

Un film evento dedicato al padre dell’impressionismo ed alla sua ossessione per le ninfee, con la partecipazione straordinaria dell’attrice Elisa Lasowski.

“Quando l’ex Primo Ministro Francese George Clemenceau si reca a Giverny, trova parecchie teleaccatastate nella cantina della ricca abitazione in cui è ospite. Numerose rappresentano fioriesotici, presentati per la prima volta all’Esposizione Universale di Parigi del 1889. Il giardino, lo stagno, le tele che rendono unica tra tutte quella casa sono opere sue: di Claude Monet, il padre dell’Impressionismo. E quei fiori dai petali carnosi, che galleggiano sulla superficie dell’acqua ed estendono le proprie radici nelle acque paludose, sono nénuphar, ma per Monet saranno sempre e soltanto Nymphéas, Ninfee.

È proprio per raccontare questa storia, questa passione, questa ossessione, che arriva al cinema Le ninfee di Monet, che condurrà il pubblico a Parigi, tra il Musée Marmottan, il Musée del’Orangerie e il Musée D’Orsay, a Giverny con la Fondation Monet, la casa e il giardino dell’artista, e tra i magnifici panorami di Étretat.

Attraverso questi luoghi, scopriremo come Claude Monet riemerga dalla depressione che lo ha portato ad abbandonare la pittura e decida di dedicarsi anima e corpo alla sua impresa più colossale: la Grand Décoration. Enormi pannelli raffiguranti il suo stagno di ninfee, talmente avvolgenti che lo sguardo dello spettatore si perde in un’atmosfera di serenità e pace. “

Previsti in entrambe le giornate tre spettacoli con orari di inizio alle 17:45, 19:45 e 22:00. Per info e prenotazioni contattare la Multisala Roma allo 0883.542622.