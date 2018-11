​Cappelle cimiteriali: avviso pubblico, scadenza 20 dicembre

Il Comune di Andria informa che, a partire da ieri e fino al 20 dicembre 2018, sarà pubblicato sul portale del Comune di Andria - Albo Pretorio - sezione “Avvisi vari” - l'avviso pubblico per la concessione in diritto di superficie novantanovennale di aree cimiteriali da destinare ai familiari dei defunti della "tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016" e dei defunti per "malattie rare e/o incurabili" per la costruzione di cappelle di famiglia nel cimitero di Andria.



L'avviso è destinato ai familiari di 1° grado: dei defunti della "tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016" e dei defunti per "malattie rare e/o incurabili" per eventi già accaduti in un periodo non superiore al decennio dalla data di adozione della D,G.C. n.167 del 09/11/2018.

La domanda di partecipazione, va compilata sull'apposito modello, nella formula della dichiarazione sostitutiva, allegato al presente Avviso Pubblico, disponibile presso il Settore 2 del Comune di Andria e scaricabile sul sito internet: http://www.comune.andria.bt.it «Settori e Servizi» «Settore 2-Piano e Pianificazione Strategica» «Atti del Settore»

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio, pena l'esclusione, delle ore 12.00 del giorno 20/12/2018.