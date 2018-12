Ordigno sotto l’auto di un carabiniere, Sasso: “Intimidazione gravissima”

Non era un’auto scelta a caso quella fatta esplodere questa notte: apparteneva ad un carabiniere coratino in servizio ad Andria. È per questa ragione che l’On. Rossano Sasso ha formalmente espresso parole di condanna nei confronti di chi ha compiuto il gesto.

Di seguito la nota integrale.

Vile attentato questa notte a Corato ai danni di un carabiniere. Un gesto inaudito, che avrebbe potuto provocare conseguenze molto gravi. L'ordigno che ha infatti fatto esplodere l'automobile del carabiniere era potenzialmente molto pericoloso, tale da ridurre in brandelli il veicolo e da danneggiare altre auto nelle vicinanze. Per fortuna le vicine condutture del gas non sono state toccate dall'esplosione, con conseguenze imprevedibili per il vicino palazzo. "Un gesto gravissimo - sottolinea l'on. Rossano Sasso - ai danni di un rappresentante delle forze dell'ordine, di cui mi dicono essere molto operativo nella lotta al crimine. Lo sto cercando per dargli la mia solidarietà e quella della Lega, nelle prossime ore sarò personalmente a Corato e da lì informerò il Ministro Matteo Salvini.

Questa intimidazione è gravissima ma non fermerà l'azione di prevenzione e repressione del crimine da parte dello Stato. Anzi, sono certo che la nostra reazione sarà ancora più forte. La mafia ci fa schifo e chi tocca un poliziotto, un carabiniere e chiunque indossi una divisa, avrà ciò che si merita".