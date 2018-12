Appuntamento con Legambiente e AperiTE

Si terrà domani, domenica 9 dicembre dalle ore 18,00, presso la sede del Circolo Legambiente di Andria "Thomas Sankara", un aperitivo plastic-free.

Sarà un'occasione per conoscersi e stare insieme, confrontarsi sulle diverse tematiche ambientali e decidere le priorità e le azioni da mettere in campo per il 2019.

Durante la serata verrà presentata la nuova campagna di tesseramento 2019, il calendario degli eventi che si svolgeranno nel mese di dicembre e saranno proiettati video interessanti.