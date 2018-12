​Scuola “Minuccia de Corato”: le iniziative per l’80° Anniversario di fondazione

Due iniziative daranno il via alle celebrazioni dell’80° Anniversario di fondazione della scuola materna parrocchiale “Minuccia de Corato”, avviata nel 1939 per l’intuizione e la generosità della famiglia de Corato, per la premurosa operosità di mons. Riccardo Losito, parroco di Sant’Agostino, e per l’impegno zelante delle suore della Famiglia del Sacro Cuore.



“La scuola di Via Sant’ Angelo – si legge nella lettera invito del parroco di Sant’Agostino Don Vito Gaudioso - è stato il luogo dove tante madri con tenerezza, hanno lasciato i loro piccoli nella consapevolezza che il proprio bambino avesse necessità di sperimentare il mondo senza di loro. La grandezza di una scuola sta anche in questo, trasfondere fiducia e serenità nelle famiglie e, al contempo, offrire la certezza che il bambino potrà avere figure di riferimento, ispiratrici di un nuovo percorso di vita”.

“Questa scuola – continua Don Vito Gaudioso - ha acceso in migliaia di bambini la scintilla che li ha accompagnati negli anni a seguire, preparandoli alla scuola dei grandi e, più in là, ad affrontare responsabilmente il mondo degli adulti. Per questo sentiamo il bisogno di dire grazie, di ricordare il tempo vissuto, e di continuare a desiderare, per il tempo che il Signore ci concede, un servizio sempre più qualificato per i bambini e le famiglie”.

Queste le due iniziative che si terranno nella Chiesa di Sant’Agostino

Domenica 16 dicembre alle ore 19.30

Concerto di Natale della Schola Cantorum “Cantate Domino”, diretta dal Maestro Raffaele Colella

Lunedì 17 dicembre alle ore 18.30

Celebrazione Eucauristica presieduta dal Vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi.