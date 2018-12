Mercato Generale Ortofrutticolo: orario continuato il 22 dicembre e apertura straordinaria il 23

Il Settore Intervento Edilizio-Commerciale-Sviluppo Economico-SUE-SUAP-Agricoltura, con ordinanza n.570 del 14/12/2018, dispone l’apertura con orario continuato, senza interruzione dalle ore 4:00 alle ore 18:00 per il giorno sabato 22 dicembre 2018; l’apertura dalle ore 4:00 alle ore 12:00 per il giorno domenica 23 dicembre 2018; la chiusura totale del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso per il giorno 24 dicembre 2018.