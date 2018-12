​Presentazione ad Andria di #pugliapartecipa: finanziamenti per progetti di cittadinanza attiva

Si terrà mercoledì 19 dicembre, ad Andria, presso la sede dell'associazione Materia Prima, in via Settembrini 141, l'incontro di presentazione del bando regionale #pugliapartecipa.



Pugliapartecipa è uno strumento voluto dalla Regione Puglia per promuovere i processi partecipativi dal basso e la cittadinanza attiva. Un bando rivolto a scuole, università, centri di ricerca, enti del terzo settore, comitati di cittadini costituiti con atto formale, enti associativi non a scopo di lucro non rientranti nel Terzo settore, sindacati, partiti e movimenti politici, cooperative di comunità.

Un misura destinata esclusivamente a proposte che riguardino processi partecipativi. Ad esempio, procedure e procedimenti che afferiscono alle competenze della Regione Puglia (leggi e regolamenti da adottare), proposte relative ad atti di programmazione, di pianificazione e di progettazione regionali o degli enti locali territoriali, nell’ambito dell’intero territorio pugliese.

In tutto sono 350 mila gli euro stanziati dall'ente regionale, con un tetto massimo previsto di 20 mila euro a progetto.

Un bando innovativo dunque, che finanzia processi di cittadinanza attiva, su cui è necessario più che mai chiarirsi le idee. Proprio a questo proposito è nata la necessità di un incontro pubblico, fortemente voluto dal consigliere regionale capogruppo di "Emiliano Sindaco di Puglia", Sabino Zinni, fra i relatori dell'incontro. Con lui prevista la partecipazione di Titti De Simone, curatrice della Legge sulla Partecipazione, e responsabile del bando, la quale resterà a disposizione per chiarire dubbi, domande e perplessità.

Orario previsto d'inizio ore 19:00, l'incontro è aperto a tutti fino a esaurimento posti.