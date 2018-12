Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali, e sulla loro circolazione. Il regolamento, meglio noto come GDPR, (General Data Protection Regulation) è direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 negli ordinamenti degli stati europei e quindi anche in Italia.



Il nuovo regolamento, abbandonato il modello di trattamento autorizzatorio, preferisce un sistema basato sulla responsabilizzazione di chi gestisce i dati. Sicché il titolare del trattamento dai dati personali diventa centro di responsabilità e deve dimostrare di avere adottato misure giuridiche, organizzative e tecniche, adeguate per la protezione degli stessi.

Da qui la necessità di informare adeguatamente tutti gli operatori sul corretto utilizzo dei dati personali, nel rispetto del nuovo regolamento della privacy. Per questo “S.A.I. Consulting” organizza per tutti i commercialisti l’evento di formazione che sarà aperto anche agli imprenditori del territorio e a tutti coloro che vogliono approfondire la materia. Il tema dell’evento sarà “Privacy: dalla teoria alla pratica”, in programma venerdì 21 dicembre all’Hotel L’Ottagono, alle ore 10. Interverranno il Data protection Officer Pierpaolo Simone e l’avvocato Davide Falcetta dell’Ordine degli Avvocati di Trani.

L’evento vede la partnership della LUM, sede di Trani e dell’Associazione Commercialisti ed esperti contabili di Andria.