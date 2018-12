Gestione Rifiuti ARO2/BT. Di Bari: «Servizio scadrà tra qualche mese ed è ancora tutto fermo»

Gestione Rifiuti ARO2/BT. Di Bari (M5S): “Servizio scadrà tra qualche mese ed è ancora tutto fermo. Emiliano premia l’Ager per la sua inerzia”

“Emiliano continua ad applicare la meritocrazia al contrario: più un’Agenzia regionale è inefficiente e più viene premiata. Ultima in ordine di tempo l’Ager, l’Agenzia Regionale dei rifiuti che a due anni dalla sua frettolosa istituzione ha fatto poco o niente, come lamentato anche diversi sindaci e che per questa inerzia verrà premiata con tre milioni di euro”. Lo dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari, che evidenzia come l’Agenzia non abbia ancora provveduto ad approvare il progetto per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti dell’ARO2/BT, che scadrà il prossimo agosto.

“Il 29 novembre - continua la pentastellata - la Giunta dell’Unione dei Comuni dell’ARO2 della Provincia BAT, formata dai Comuni di Andria, Canosa, Minervino e Spinazzola, preso atto di questo estremo ritardo, ha dovuto diffidare la stessa Ager ed il suo sub commissario affinché provvedano ad adottare tutti i provvedimenti necessari all’approvazione entro la fine di quest’anno del progetto per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti e diano una spiegazione di questa dannosa inerzia. Inoltre i sindaci hanno fatto richiesta all’Autorità Anticorruzione per comprendere se e cosa potranno fare i Comuni se l'Ager continuerà ad essere "inconcludente".

La consigliera cinquestelle ricorda anche l'aumento del costo dello smaltimento dei rifiuti del Comune di Andria, oggetto nei mesi scorsi di polemica e rimbalzo di responsabilità tra Ager e sindaco Giorgino.

“Alla fine - incalza Di Bari - grazie allo sport più praticato in politica, lo “scaricabarile”, non è stato possibile comprendere di chi siano le responsabilità ma una certezza l’abbiamo e cioè che tutto questo ricade sulle spalle dei cittadini andriesi che si sono caricati altri 2,5 milioni di euro di tassa rifiuti da pagare per il 2018. La morale è che se sei inefficiente, Emiliano e la sua maggioranza ti premiano come ha fatto con l’Ager, per il momento 3 milioni di euro, al prossimo disastro magari qualche altro milione. Per fortuna nel 2020 i cittadini potranno mettere fine a questo spreco di denaro mandando a casa questo governo regionale”.