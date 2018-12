Mons. Mansi: ″Gesù è dovuto fuggire dalla sua terra per trovare rifugio in luoghi più sicuri...″

"Tanti fuggono dai loro paesi per cercar un luogo più sicuro e salvarsi dalla fame, dalla guerra, dalla povertà. Nessuno lascia casa sua per affrontare pericoli incredibili se non mosso dalla necessità"