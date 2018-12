Sabino Losito nominato referente territoriale della Camera di Commercio

Il dott. Sabino Losito è stato nominato referente della Camera di Commercio ICC (Italian Chamber in the Caribbean) e socio collaboratore ASCI - ASCIC del territorio provinciale di Barletta-Andria-Trani.

32 anni, commercialista di professione e pubblicista presso l'Università degli Studi di Bari e importanti riviste professionali.

Il giovane andriese, dal mese di dicembre, entra a far parte della realtà ICC, in qualità di referente del territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani, offrendo consulenza commerciale, legale e fiscale alle aziende locali in ogni fase del processo d'internazionalizzazione verso le aree di competenza della ICC (Messico, Florida, Cuba e Isole Caraibiche). Punto di forza della ICC, associazione finalizzata a promuovere il Made in Italy, è la sua capacità di essere essa stessa un buyer, avendo acquisito licenze di importazione diretta per ogni settore commerciale.

L'opportunità che si costituisce da oggi con il dott. Losito, è quella di costituire un ponte per le imprese locali interessate verso nuovi paesi in via di sviluppo i cui Governi offrono importanti agevolazioni imprenditoriali, propensi, tra l’altro, ad incentivare l'internazionalizzazione del mercato locale.