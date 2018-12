​Natale con la stella cometa

Non avrà la classica coda, ma solo per una questione di prospettiva rispetto al punto di osservazione. Non sarà grande come quella di Halley nel 1986 o quella di Hale-Bopp nel 1997. Ma anche il Natale 2018 avrà pur sempre la sua stella cometa a brillare nel cielo. Grazie a 46/P Wirtanen che proprio in questi giorni è di nuovo visibile nel cielo notturno. Lo scorso 16 dicembre scorso la stella, riconoscibile per il suo caratteristico alone verde, ha raggiunto il punto di massima vicinanza all’orbita terrestre (circa 11 milioni di km, circa 30 volte la distanza tra la Terra e la Luna), ma chi non è riuscito a vederla ha ancora qualche chance di farlo. Infatti nei giorni scorsi la luce emanata da 46/P Wirtanen è stata disturbata dalla fase crescente della Luna che il 22 dicembre ha raggiunto il plenilunio. Da quando invece il satellite terrestre è in fase calante il fenomeno della cometa, sebbene in fase di allontanamento dalla Terra e quindi un po’ più fievole, dovrebbe essere nuovamente visibile. Gli esperti consigliano un lasso di tempo abbastanza limitato (circa un’ora e mezzo) subito dopo il tramonto quando è previsto il buio assoluto.



DOVE GUARDARE Il 23 dicembre 46/P Wirtanen avrà da poco superato Capella, la stella più luminosa della costellazione dell’Auriga, e si starà dirigendo verso la Lince e l’Orsa Maggiore. Le condizioni ideali per osservarla sono naturalmente lontano dall’inquinamento luminoso della città, quindi in spazi aperti con l’ausilio di un binocolo montato su un treppiede o di un piccolo telescopio. Sarà bene, prima di scrutare il cielo notturno, abituare la vista all’oscurità per almeno 10-15 minuti.

LA COMETA 46P/Wirtanen è una cometa periodica di corto periodo del nostro Sistema solare scoperta fotograficamente il 17 gennaio 1948 dall'astronomo statunitense Carl Alvar Wirtanen. A causa del numero limitato di osservazioni iniziali, trascorse più di un anno prima che fosse riconosciuta come una cometa di corto periodo. Il suo attuale periodo orbitale è di 5,44 anni.