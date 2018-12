Don Riccardo Agresti e don Vincenzo Giannelli scelti come testimonial per la campagna CEI

Un mese con i sacerdoti, annunciatori del Vangelo in Parole ed opere nell’Italia di oggi, promotori di progetti anti-crisi per famiglie, anziani e giovani in cerca di occupazione. Come ogni anno torna la campagna di comunicazione per le Offerte Insieme ai sacerdoti, promossa dal Servizio Promozione Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

Gli spot, in formato web, verranno promossi anche sulla pagina Facebook che racconta la missione dei sacerdoti attraverso storie vere, presentate ogni mese nello spazio “Insieme a Don” con foto, interviste, documentari. La campagna, declinata anche sulla stampa cattolica, sarà on air fino al 31 dicembre.

Tra i 35 mila preti diocesani sostenuti nella missione con le Offerte per il sostentamento ci sono sacerdoti come Don Riccardo Agresti e Don Vincenzo Giannelli, parroci ad Andria che hanno dato vita a “Senza sbarre”, un ardito progetto di detenzione alternativa al carcere e di accoglienza al termine della reclusione.

Ardito perché non è stato facile sognarlo e non è stato semplice realizzarlo. Innanzitutto per la diffidenza delle persone che frequentavano la parrocchia e che, all’inizio, non si fidavano di veder lavorare in oratorio ergastolani in regime di semilibertà, dopo aver scontato 10 anni di carcere. E poi per la mancanza di un’occasione lavorativa per ricominciare. Dopo aver pagato il proprio debito, sono necessari nuovi stimoli per cercare di diventare uomini bravi, buoni, onesti.

«Questo progetto è nato proprio dalla cura pastorale– racconta Don Riccardo Agresti – In questo territorio per tanti anni ha preso il sopravvento soprattutto la malavita. Accogliere i carcerati significa cambiare la propria mentalità nei loro confronti, non avere lo stigma dell’emarginazione e partire dal presupposto che tutti possiamo sbagliare».

Nel corto “Senza sbarre”, realizzato da Giovanni Panozzo, filmato della serie “Insieme a don” sulle vite e sulla missione dei sacerdoti, disponibile nel canale youtube Insieme ai sacerdoti*, è commovente vedere la partecipazione di tutti. Sacerdoti, Vescovo, fedeli collaborano per la realizzazione di questo progetto ed è palpabile il desiderio dei detenuti di voler cambiare realmente vita: con l’aiuto della comunità questo obiettivo oggi è sicuramente più raggiungibile.

«Ho sentito il desiderio di fare qualcosa perché, quando questi nostri amici escono per fine pena, - sottolinea Don Vincenzo Giannelli- nessuno li vuole. Non è stato facile. Mi dicevano Don Vincenzo come mai un carcerato sta in mezzo ai ragazzi a sorvegliarli? Non è un pericolo per i nostri figli? Ecco allora l’idea che abbiamo proposto al vescovo di utilizzare una masseria, destinata in precedenza alla Comunità Incontro ma di proprietà della Diocesi, per un progetto di pene alternative al carcere».

Dopo aver agito da soli per parecchio tempo, coinvolgendo i carcerati in lavori nelle proprie parrocchie (pulizie, controllo dei ragazzi in oratorio, ecc.), don Riccardo e don Vincenzo sono riusciti non solo a trovare alleati nei fedeli frequentatori delle loro parrocchie, che ora tengono tantissimo a questi ex carcerati e fanno di tutto per aiutarli, ma anche nel Vescovo di Andria, Mons. Luigi Mansi, che prima definiva i due sacerdoti “sognatori”, mentre adesso li definisce “operatori di sogni collettivi”. Preti capaci di trasformare quello che era il sogno di due persone, nel sogno di tanti, di tutta la diocesi.

E i detenuti sono riconoscenti per l’aiuto ricevuto che ha determinato un cambiamento di rotta nelle loro vite. «Fondamentale è stato l’incontro con Don Vincenzo e Don Riccardo. - afferma Paolo in detenzione alternativa - Era come se fosse venuto Gesù in persona a casa mia. Da lì è cambiato tutto, mi hanno preso qui in parrocchia e nel vero senso della parola, sono diventati come un secondo padre per me».

“Senza sbarre” è ora un progetto diocesano: il Vescovo Mansi ha concesso ufficialmente l’utilizzo della Masseria che, non appena restaurata, diventerà l’azienda produttrice di olio di oliva di “Senza sbarre”, per offrire, dopo anni di detenzione, una possibilità concreta di lavoro e di reinserimento sociale.