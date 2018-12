Don Gianni Massaro benedice i dipendenti dell'Ufficio Anagrafe di Andria

Si è tenuto il 28 dicembre , presso l’Ufficio Anagrafe di Andria, l'incontro tra Don Gianni Massaro e il personale del settore; l'appuntamento, fortemente voluto da Giovanna Bruno, Assessore agli Affari Generali, è stato un momento di riflessione e preghiera in cui poter rinnovare gli auguri per le festività e ricordare l'importanza della collaborazione e del lavoro di squadra.

«Una benedizione per tutti voi, che operate in un settore complesso e in un momento di difficoltà per l'ente; grazie per il vostro lavoro e i sacrifici. Al Signore chiedo per voi il suo aiuto e la sua forza. Solo guardando con amore al prossimo può essere Natale ogni giorno«, ha affermato Don Gianni Massaro.

«Il mio impegno è tutto volto a migliorare le difficoltà organizzative del settore - ha affermato l'assessore Bruno -, che cercheremo di affrontare implementando le risorse interne, in modo da assicurare un servizio sempre più efficiente a disposizione del cittadino e affinché il personale possa operare in serenità e rispetto».