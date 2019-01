È disponibile in tutte le parrocchie e in alcune librerie di Andria, Canosa e Minervino Murge il primo numero del 2019 del periodico diocesano “Insieme”.



L’apertura del mensile è dedicato all’approfondimento da parte del Vescovo, Mons. Luigi Mansi, del messaggio che Papa Francesco ha scritto per la 52 Giornata Mondiale della pace, celebrata lo scorso 1 gennaio e che ha avuto come tema: “La buona politica è al servizio della Pace”.

“La buona politica è al servizio della pace – scrive il Vescovo riprendendo le parole del Santo Padre – ma purtroppo essa ha i suoi vizi propri che tolgono credibilità e autorevolezza. Questi vizi che indeboliscono l’ideale di un’autentica democrazia, sono la vergogna della vita pubblica e mettono in pericolo la pace sociale”. E commentando i vari passaggi del bel messaggio di Papa Francesco, il Vescovo conclude che “ce n’è da riflettere seriamente per tutti”.

Il giornale riporta, inoltre, l’introduzione di un prezioso scritto sempre di Mons. Mansi, fresco di stampa, dal titolo: “Documento – base per la pastorale della famiglia della Chiesa di Andria” che sollecita una nuova attenzione della nostra Chiesa Diocesana alla realtà della famiglia. Detto documento è stato consegnato nei giorni scorsi ai sacerdoti, religiosi e a tutti gli operatori di pastorale familiare.

Gli uffici pastorali presentano, invece, le numerose prossime iniziative: marcia della pace, settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, incontri formativi per i catechisti, seminario di formazione liturgica, weekend per i giovani e un corso d’italiano per donne migranti.

Non mancano le pagine dedicate al resoconto di importanti eventi di formazione e solidarietà promossi dalle parrocchie e aggregazioni laicali. In un articolo vengono, inoltre, presentati gli sviluppi del progetto diocesano “senza sbarre” finalizzato alla reintegrazione sociale di chi fa l’esperienza della detenzione carceraria.

Le pagine dedicate alla cultura illustrano le ultime scoperte nelle catacombe di Canosa, un concorso artistico – letterario per le scuole di Minervino Murge e diverse iniziative culturali riguardanti la città di Andria.

Rispetto dei diritti dell’uomo, migrazione sicura e aspetti antropologici della politica, sono i principali temi di attualità presenti in questo numero del giornale che sarà on line, nel sito della diocesi, a partire dal 9 gennaio.

La copertina riporta un momento della festa unitaria dei 110 anni dell’Azione Cattolica Diocesana, vissuta lo scorso 29 dicembre presso il Palazzetto dello Sport. Sul prossimo numero del giornale saranno riportati gli interventi e gli approfondimenti di detto evento.

Alcune copie del periodico sono disponibili anche presso la Curia Vescovile.