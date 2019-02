Elezione Parlamento europeo: richiesta voto in Italia

In occasione della prossima elezione del Parlamento europeo, fissata tra il 23 e il 26 maggio 2019, anche i cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea potranno votare in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, inoltrando apposita domanda al Sindaco del comune di residenza.

La domanda, il cui modello è disponibile sia presso il comune in maniera cartacea sia sul sito internet del Comune all'indirizzo http://www.comune.andria.bt.it nella sezione Albo Pretorio - Avvisi Elettorali che sul sito internet del Ministero dell'Interno all'indirizzo: https://dait.interno.gov.it/elezioni/optanti-2019 - dovrà essere presentata agli uffici comunali (Ufficio Protocollo - Piazza Umberto I - Andria) o spedita mediante raccomandata entro il 25 febbraio 2019.

Nel primo caso, la sottoscrizione della domanda, in presenza del dipendente addetto,

non sarà soggetta ad autenticazione; in caso di recapito a mezzo posta, invece, la

domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di

identità del sottoscrittore (art.38, comma 3, del DPR 28/12/2000, n.445).

Nella domanda, oltre all'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarati:

• la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;

• la cittadinanza;

• l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;

• il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;

• l'assenza di un provvedimento giudiziario a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo.

Gli Uffici comunali comunicheranno tempestivamente 1'esito della domanda; in caso di accoglimento, gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l'indicazione del seggio

ove potranno recarsi al votare.