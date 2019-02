Divieti al traffico veicolare su alcune vie cittadine

L'Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull' Albo Pretorio - Ordinanza Dirigenziale, si può visionare l'ordinanza n.74 del 14/02/2019 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa ai lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, consistenti nel rifacimento degli stalli di sosta a pagamento, e quindi viene istituito dal 18 al 20 febbraio 2019, dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, il divieto di fermata e sosta dei veicoli sulle seguenti strade: Via Bisceglie, Via Verdi e Via Montegrappa.



Inoltre, sono in corso lavori di ripristino della pavimentazione danneggiata, e quindi viene istituito su Viale Goito, dal civico 58 a Via Peschiera, il divieto di fermata e sosta su ambo i lati, a tutti i veicoli, eccetto mezzi della Società Andria-Multiservice S.p.A., sino al giorno 28/02/2019, dalle ore 07.00 alle ore 15.00.