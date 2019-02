Il Consorzio della Burrata di Andria IGP comunica che martedì 12 febbraio 2019 la rete televisiva TF1, principale tv privata francese, ha trasmesso un servizio sulla Burrata di Andria durante il TG delle ore 20.00 avente una media di ascolto di circa 6 milioni di telespettatori. «Durante i minuti dedicati alla nostra Eccellenza - commenta il coordinatore del Consorzio di Tutela, il dott. Francesco Mennea - è stata mostrata l’intera filiera produttiva, dalla raccolta della materia prima presso l’azienda Cifarelli, allevamento dell’area di Castel del Monte, alla trasformazione, mostrando le immagini di produzione girate presso uno dei nostri Caseifici Consorziati, fino al racconto delle sue origini attraverso l’intervento del Consorzio di tutela e dei suoi infiniti utilizzi culinari grazie alle preparazioni dello Chef stellato andriese Felice Sgarra.

Ancora una volta la Burrata di Andria è al centro dell’attenzione dei media esteri interessati ad approfondire la conoscenza della nostra Eccellenza oramai sempre più consumata in ogni parte del mondo e sempre più oggetto di imitazione. Diventata prodotto “star” ed “alla moda”, come emerge dal servizio televisivo, si rende dunque necessaria una adeguata tutela che proprio il Consorzio potrà garantire in ogni ambito. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del servizio da parte della troupe francese attraverso la loro dedizione alla nostra Eccellenza».