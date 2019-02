«Ci troviamo in un momento particolare per la salvaguardia e tutela del diritto alla salute e la garanzia dei Lea, i livelli essenziali di assistenza, per i cittadini pugliesi, con particolare riferimento al nostro territorio rispetto allo stato di avanzamento delle attività e servizi sanitari e socio sanitari territoriali, il cui potenziamento e miglioramento sarà gestito e coordinato a livello distrettuale attraverso i nuovi Pta, presidi territoriali di assistenza. Gli stessi rappresentano lo spazio utile per garantire risposte ai bisogni di salute della popolazione aggregando e/o integrando funzionalmente le diverse componenti dell’assistenza territoriale, secondo livelli di complessità, che partono anche dalla ristrutturazione della rete dell’emergenza-urgenza e da una reale integrazione tra ospedale e territorio. Tante novità, insomma, che vanno messe bene a fuoco». Così Luigi Marzano, coordinatore sanità della Fp Cgil Bat presenta il convegno in programma il prossimo 26 febbraio a Barletta, a partire dalle ore 16.30, presso l’Itaca Hotel, in viale Regina Elena, 58, organizzato dalla Cgil Bat e dalla Fp Cgil Bat dedicato al tema: “Presidi territoriali di assistenza nella Asl Bat, prospettive per il miglioramento della sanità territoriale».



Se ne parlerà alla presenza non solo dei vertici del sindacato regionale della Funzione pubblica ma anche con tecnici ed istituzioni. Coordina e conclude i lavori Biagio D’Alberto, segretario generale della Fp Cgil Puglia. L’introduzione al tema è a cura di Luigi Marzano, coordinatore sanità Fp Cgil Bat, seguirà il saluto del sindaco di Barletta Cosimo Cannito prima di entrare nel vivo della discussione grazie agli interventi del capo dipartimento promozione della salute e benessere della Regione Puglia, Giancarlo Ruscitti, Giuseppe Lella, dirigente dello stesso dipartimento, del Dg della Asl Bat, Alessandro Delle Donne, del segretario generale della Cgil Bat, Giuseppe Deleonardis, e dei sindaci distretti dove è stata prevista ed attuata la riconversione degli ospedali in PTA/PPA, Amedeo Bottaro di Trani, Roberto Morra di Canosa di Puglia, Lalla Mancini di Minervino Murge Michele Patruno di Spinazzola. Seguirà l’intervento di Liana Abbascià, segretario generale Fp Cgil Bat.

Sono stati invitati a partecipare tutti i consiglieri regionali del territorio: Filippo Caracciolo, Grazia Di Bari, Nino Marmo, Ruggiero Mennea, Mimmo Santorsola, Francesco Ventola e Sabino Zinni oltre che gli operatori del settore. Vista l’attualità del tema e l’interesse generale della questione è invitata a partecipare al convegno la cittadinanza.