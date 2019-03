Giornate internazionali di informazione previdenziale presso la Direzione provinciale INPS di Andria

In occasione delle Giornate internazionali di informazione previdenziale, l’INPS ospiterà presso la Sede provinciale di Andria nei giorni 11 e 12 aprile 2019 gli esperti dell’Istituto previdenziale tedesco, i quali, di concerto ai funzionari delle nostre strutture offriranno un servizio di consulenza specializzata agli utenti che hanno svolto periodi di attività lavorativa in Germania che potranno ottenere un estratto contributivo estero (DRV Schwaben) e richiedere informazioni circa il diritto a pensione o la misura teorica della stessa.

Per beneficiare di questa opportunità gli utenti interessati potranno inviare una mail entro il giorno 20 Marzo a urp.andria@inps.it indicando un recapito telefonico per fissare un appuntamento.

Anche i Patronati che abbiano interesse ad ottenere consulenze o informazioni in merito a singole posizioni o pratiche potranno segnalare il nominativo dell’assicuratoal medesimo indirizzo mail: urp.andria@inps.it con una delega in originale, specifica per la Giornata di informazione previdenziale, che sarà consegnata al funzionariodell’Istituzione estera.

L’iniziativa negli anni scorsi ha riscosso forte interesse da parte di assicurati che richiedono in numero sempre più crescente tale tipo di consulenza e dimostrano di apprezzare l’organizzazione del servizio, la professionalità degli operatori e la completezza di informazioni ricevute. Analogo gradimento è stato espresso dai Patronati, che attraverso specifici incontri informativi/formativi hanno ricevuto dai funzionari chiarimenti di tipo normativo e procedurale, nell’ottica di migliorare l’assistenza offerta gli assicurati.