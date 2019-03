Primarie Pd, la sen. Assuntela Messina, "Un nuovo 4 marzo"

"Le Primarie del Partito Democratico sono state, ancora una volta, la dimostrazione di una Comunità viva e partecipe. Più di un milione e settecentomila cittadini, da Nord a Sud, hanno contribuito a scrivere una bellissima pagina di democrazia". Lo ha dichiarato la sen. Assuntela Messina, Presidente Regionale del Partito Democratico della Puglia.

"Una festa -ha detto Messina- resa possibile soprattutto grazie ai tantissimi militanti impegnati nei seggi fino a tarda serata e ai tre candidati, che si sono battuti con grande lealtà e spirito democratico.La grandissima partecipazione è il segnale di un'Italia che non si rassegna, che non ha paura e di un Paese che ha tanta voglia di ripartire con coraggio. Il trasporto, la passione, il fervore del Popolo Democratico sono messaggi di cui fare tesoro, per rilanciare l'idea di un Partito aperto, plurale ma sempre coeso. Abbiamo un capitale di fiducia che dobbiamo onorare e far crescere. Un grande abbraccio al nuovo Segretario Nicola Zingaretti e un augurio affinchè il Partito Democratico possa essere il protagonista di una stagione nuova. Una "dimensione" nuova -ha concluso la presidente regionale del PD- per raccogliere e rinvigorire l'entusiasmo del nostro impegno. Nell'unità".