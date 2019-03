Il Gruppo di Lavoro dell’Area Enti Locali della Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, in collaborazione con l’ANCI-PUGLIA terranno presso la sede dell’Ordine a Trani in 116a Strada a denominarsi 4, mercoledì 6 marzo 2019 alle ore 16, la conferenza stampa di presentazione del corso di formazione per Amministratori di Enti Locali dal titolo: La Programmazione negli Enti Locali.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani, attraverso l’impegno e l’esperienza del Gruppo di Lavoro Enti Locali della Fondazione, intende operare per sostenere e contribuire fattivamente al processo di miglioramento continuo perseguito dalle Amministrazioni Locali.

L’evoluzione delle esigenze dei cittadini, cresciute in numero e complessità, unita ad una disponibilità di risorse sempre più critica, impone la necessità di ottimizzare e rendere più efficaci i processi di pianificazione strategica e programmazione operativa dell’azione politico-amministrativa.

Per conseguire tali importanti obiettivi, è necessario poter contare su risorse umane che, sia nel ruolo di Amministratori sia di Dipendenti con le diverse responsabilità, siano adeguatamente formate e consapevoli sui contenuti dei principali documenti programmatori di un Ente Locale, che orientano ed accompagnano l’attività politico-amministrativa di un’Amministrazione Comunale nel corso del suo mandato elettorale.

Per queste ragioni, in collaborazione con l’ANCI PUGLIA, è stato organizzato questo Corso di Formazione.

Il corso, completamente gratuito, è rivolto ad Amministratori, assessori e consiglieri comunali, e Dipendentiindividuati dagli Enti, ed è articolato su 4 incontri i cui contenuti sono specificati nel programma allegato.

Alla conferenza di presentazione del corso parteciperanno, oltre tutti i Sindaci della provincia Barletta-Andria-Trani:

Antonio Soldani -Presidente dell’ODCEC di Trani

Domenico Vitto– Presidente ANCI PUGLIA

Elisabetta Grande-Presidente del Gruppo di Lavoro Area Enti Locali della Fondazione dell’ ODCEC Trani

Antonio Griner- Consigliere ODCEC di Trani, Delegato Gruppo di lavoro Area Enti Locali