Proiezione del film "Davanti all'Altro" e musica a cura dell'ass. Jazzin

Giovedì 21 marzo alle ore 19:30, presso l'Auditorium Michele Palumbo del liceo scientifico Nuzzi, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, sarà proiettato il film "Davanti all'altro" realizzato dagli studenti dei licei di Andria e per la regia di Riccardo Cannone.

Il film parla del rapporto con l'Altro e racconta l'incontro conflittuale di alcuni ragazzi andriese con giovani dalla pelle nera.



L'evento è promosso dall'ass. Jazzin. A seguire suoneranno i musicisti Spiff Onyuku e Cesare Pastanella.

La giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1966. Si osserva ogni anno il 21 marzo. La data è stata scelta in ricordo del massacro di Sharpeville del 1960, la giornata più sanguinosa dell'apartheid in Sudafrica: 300 poliziotti bianchi uccisero 69 manifestanti che protestavano contro l'Urban Areas Act che imponeva ai sudafricani neri di esibire uno speciale permesso se venivano fermati nelle aree riservate ai bianchi. Una speciale commissione d'inchiesta denunciò il comportamento della polizia, mentre l'operato del governo sudafricano venne ufficialmente condannato dall'ONU.