Rotary, appuntamento con la formazione per i nuovi dirigenti del Distretto 2120

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli e tutto è pronto, all’Oasi di Claire di Cerignola (Fg), per il Seminario d’istruzione dei Presidenti eletti del Distretto 2120 del Rotary International.

L’appuntamento, in programma sabato 23 marzo 2019, chiama a raccolta tutti i 56 Presidenti dei Rotary Club di Puglia e Basilicata e i collaboratori che li affiancheranno più da vicino nell’Anno Rotariano che comincerà il 1° luglio prossimo, vale a dire Segretari, Tesorieri e Prefetti. L’inizio dei lavori è previsto per le ore 10,00.

Una full immersion che rappresenta da sempre uno dei momenti cruciali dell’attività formativa interna alla benemerita associazione, perché mette in contatto diretto i dirigenti locali con la figura che guiderà il Distretto nello stesso periodo e, al tempo stesso, consente un indispensabile scambio di esperienze con il Governatore in carica fino al 30 giugno prossimo.

L’incontro è organizzato dal Governatore Eletto Sergio Sernia, socio del Rotary Club Andria Castelli Svevi, sotto l’egida del Governatore in carica Donato Donnoli (R.C. Val D’Agri), cui è affidata l’apertura del Seminario.

Dopo i saluti del presidente del Rotary Club di Cerignola, Francesco Clori, del Past Governor Riccardo Giorgino (presidente della Consulta permanente dei Governatori) e del Past Governor Gianni Lanzilotti (Istruttore Distrettuale), Sergio Sernia illustrerà le linee programmatiche dell’Anno Rotariano 2019/2020 e presenterà la Squadra Distrettuale (Segretario, Tesoriere, Prefetto, Responsabile dell’Area Comunicazione, collaboratori, Assistenti, Presidenti delle Commissioni).

Quindi, Giancarlo Spezie (Past Governor del Distretto 2100, Campania e Calabria) interviene sul tema Rotary: giovani ed effettivo; connettersi attraverso il servizio.

Nel pomeriggio, ancora il Pdg Spezie parlerà su I dirigenti di Club nel cambiamento del Rotary; poi la presentazione dei Progetti che il Governatore Sernia ha individuato per il suo anno di servizio alla guida del Distretto 2120: Tutori volontari per minori stranieri non accompagnati(interviene il Presidente del Tribunale per i minori di Bari Riccardo Greco); La Casa della Pace (Francesco Bellino, R.C. Bari Ovest); Senza Sbarre, per il recupero e l’avvio al mondo del lavoro dei detenuti (don Riccardo Agresti, Diocesi di Andria).

Prima delle conclusioni del Governatore Eletto, Antonio Braia (R.C. Matera) illustrerà l’importanza della Programmazione strategica di Club.