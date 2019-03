Il giorno 28 aprile 2019 presso i locali della parrocchia di S. Agostino di Andria si è svolta l'assemblea voluta dal consiglio pastorale parrocchiale con i residenti, esercenti e associazioni del centro storico dal tema “ Il bene possibile”.

«In un cammino di conversione come quello della quaresima - commenta don Vito Gaudioso - abbiamo tutti bisogno di rivedere i nostri stili di vita alla luce del vangelo, del bene comune, della responsabilità sociale: pertanto è inevitabile che come credenti proponiamo momenti i cui, al di là delle sterili polemiche e richieste, ci interroghiamo su cosa possiamo fare per rendere più vivibile, più bello e fruibile il nostro centro storico.

Partiamo dal basso, da quello che possiamo fare noi, senza appellarci ad altri, alle istituzioni.. ecc.. C’è un bene possibile per rendere questa nostra città, quartiere più bello. Ce lo chiede il Vangelo, spingendoci ad essere promotori di bene e di bellezza; ce lo chiede il nostro senso civico, ce lo chiede la nostra città tanto bisognosa di ordine, armonia e bellezza».