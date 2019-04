Mons Luigi Renna è il nuovo presidente dell'Istituto Pastorale Pugliese

Durante la riunione svoltasi nel Pontificio Seminario Regionale "Pio XI" a Molfetta martedì, 26 marzo 2019, i Vescovi della Conferenza Episcopale Pugliese hanno nominato Sua Ecc. Mons. Luigi Renna, vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, nuovo Presidente dell'Istituto Pastorale Pugliese (Ipp). Il minervinese Mons. Renna è ricordato in particolar modo nella sua diocesi di nascita, per aver ricoperto per lunghi anni l'incarico di Direttore del Seminario diocesano di Andria e del seminario regionale di Molfetta.



L'Istituto Pastorale Pugliese è stato eretto dalla Conferenza Episcopale Pugliese il 17 novembre 1966, alla luce del decreto Christus Dominus e del motu proprio Ecclesiae Sanctae di papa Paolo VI. È un organi­smo che esprime la comu­nione delle Chiese di Puglia, ponendosi al loro servizio allo scopo di alimen­tare la comunicazione fra le Diocesi, e fra queste e la so­cietà civile; approfondisce la realtà socio-religiosa regionale, con particolare attenzione alle esigenze delle comunità e dell'opinione pubblica; favorisce itinerari di formazione condivisa fra pre­sbiteri, religiosi e laici, anche in collaborazione con la Fa­coltà Teologica Pugliese e il Seminario Regionale di Molfetta;promuove iniziative di dialogo tra le Chiese di Puglia e le espressioni culturali pre­senti sul territorio.



In pari data, i Vescovi hanno nominato don Alessandro Mayer (Oria), delegato regionale delle Caritas di Puglia; mons. Paolo Oliva (Taranto), assistente regionale della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia; don Nunzio Falcicchio (Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti), assistente ecclesiastico regionale del CSI (Centro Sportivo Italiano).