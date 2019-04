​Prima Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia di Bari in Prefettura

Prima Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia di Bari, quella tenutasi questa mattina in Prefettura a Barletta, alla presenza del nuovo Questore di Bari Giuseppe Bisogno. In avvio di seduta il Prefetto di Barletta Andria Trani, Emilio Dario Sensi, ha infatti ribadito il proprio augurio di buon lavoro al Questore Bisogno, insediatosi lo scorso 26 marzo dopo oltre un anno a Perugia, con il quale, traendo spunto dall’episodio dell’atto intimidatorio ai danni dell’Assessore del Comune di Bisceglie Natale Parisi, è stata approfondita la situazione dell’ordine e sicurezza pubblica nel territorio provinciale

Come già accaduto nell'analogo incontro di mercoledì con le Forze di Polizia di Foggia, durante la riunione è stata condivisa la circolare del Ministero dell’Interno per disporre maggiori controlli sui requisiti del personale predisposto alla guida dei veicoli a motore adibiti al trasporto di persone, alla luce del grave episodio di Milano dello scorso 20 marzo; a tal proposito, il Prefetto sensibilizzerà Sindaci e Dirigenti scolastici del territorio ad una costante e rigorosa verifica del possesso e della permanente validità di tutti i documenti abilitativi necessari allo svolgimento dell’attività per scongiurare il possibile verificarsi di possibili azioni criminose, mentre le Forze di Polizia, con il supporto delle Polizie Locali, intensificheranno le attività di vigilanza e controllo su strada nei confronti dei veicoli adibiti al trasporto di persone.

Analizzate, ancora, le Linee Guida emanate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno per l’ottimizzazione delle attività di governo e pianificazione per individuare misure più efficaci a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni ed eventi di particolare rilievo, con particolare riferimento al concerto di Jovanotti in programma il prossimo 20 luglio a Barletta, in merito al quale è stata concordata la convocazione, a breve, di un tavolo monotematico.