582^ Fiera d’Aprile: i vari appuntamenti.

«La nostra tradizione contadina e la nostra cultura ci impone di ricordare la storia di Montegrosso che quest’anno, per la prima volta, vede una due giorni (27 e 28 Aprile) ricca di attività» presenta così gli eventi a Montegrosso il Presidente dell’Associazione “La Piscara” Nicola Miracapillo.

Il programma:



Ore 7:00: apertura fiera con arrivo di commercianti di animali del comparto zootecnico;

Ore 9:00: apertura Aree espositive di mezzi agricoli e non;

Ore 9:00/24:00: apertura mercato Km. 0;

Ore 10:00: laboratori per bambini “Pet therapy”;

Ore 10:00/24:00: apertura mostra collettiva d’arte “ pittura e fotografia “ presso palazzo Ducale Belgioioso;

Ore 10:00: inizio gare di gimkana western;

Ore 11:00: tiri d’epoca - Giri sul calesse;

Ore 11:00: laboratori per bambini Mani in pasta;

Ore 12:00: apertura Street Food;

Ore 14:00: dimostrazione attività addestrativa equestre in stile uruguaiano;

Ore 16:00: spettacolo equestre (solo per Sabato 27 Aprile);

Ore 16:00: gara di gimkana western (solo per Domenica 28 Aprile);

Ore 16:00: tiri d’epoca – giri sul calesse;

Ore 16:30: laboratori per bambini “Pet terapy “;

Ore 17:30: laboratori per bambini mani in pasta;

Ore 18:30: apertura Street Food;

Ore 20:00: spettacolo: Almanacco storie di amori – fede e malaffare Musica e storie del Rinascimento (solo per Domenica 28 Aprile);

Ore 21:30: 2^ Spettacolo: Almanacco storie di amori – fede e malaffare Musica e storie del rinascimento (solo per Domenica 28 Aprile)

Domenica 28 Aprile alle ore 11,00 e alle ore 19,00 verrà celebrata la Santa Messa.

Solo per Domenica 28 Aprile bus navetta Andria/Montegrosso partenza ore 17,00 Stazione Bari Nord e ritorno alle ore 24,00 da Montegrosso.





Ad Andria:

L'assocciazione Ideazione, in collaborazione con l’associazione “Il Circolo dei Viaggiatori”, presenta “Na chiacchiarescioite”, atto unico di Domenico Ciommo che andrà in scena sabato 27 aprile alle 19.30 e 21.30 e domenica 28 aprile alle 21.30 presso il Chiostro San Francesco di Andria. «Lo scopo di questo atto unico è conoscere, diffondere e tramandare il vernacolo della città alle nuove generazioni, evidenziano la bellezza e la originalità dei termini dialettali, dei detti, dei proverbi e degli agnomi peculiari del nostro territorio. In questo modo è possibile custodire ciò che a loro volta hanno fatto i nostri avi con le generazioni passate perché il dialetto è vita e cultura» dichiarano dall’associazione. L’ingresso sarà gratuito, anche se si consiglia la prenotazioni del posto a sedere. Per info e prenotazioni contattare l’indirizzo: ideazione18@gmail.com.





«La città per tre giorni sarà immersa nella sua stessa cultura per ritornare alle nostre radici con il corteo storico per la cui realizzazione devo ringraziare i commercianti che hanno sponsorizzato l’iniziativa all’interno della Fiera d’aprile voluta dall’assessorato alla cultura e turismo di Andria. Devo anche ringraziare le aziende che si sono messe a disposizione ed hanno messo a disposizione i loro prodotti per le degustazioni nel Chiostro. Ma non abbiamo fatto tutto da soli, bensì indispensabile è stato il supporto del Patto Territoriale Nord Barese Ofantino, del GAL e del Parco dell'Alta Murgia. Ci abbiamo creduto anche a Natale e continuiamo a crederci ancora: solo facendo rete si riescono a mettere in campo strategie vincenti. Abbiamo risposto ‘presente’ quando ci è stato chiesto di contribuire alla realizzazione della ‘classica di primavera’ perché siamo convinti che non c’è futuro se non mantenendo vive le nostre tradizioni, puntando sulla valorizzazione della nostra storia e dei nostri prodotti. Riteniamo, inoltre, che puntando sulle potenzialità di Andria non facciamo altro che creare un attrattore affinchè un avventore occasionale possa diventare un consumatore abituale» introduce così Claudio Sinisi le iniziative della Confcommercio Andria. «Un percorso del gusto ed un corteo storico rinascimentale. Ovvero due iniziative all’interno della 582esima edizione della Fiera d’aprile di Andria, pensate per gli appassionati delle tradizioni andriesi, da quelle eno-gastronomiche a quelle culturali. Nella prima, organizzata dalla Confcommercio che si svolgerà dal 26 al 28 aprile, dalle 19.30, si potranno degustare all’interno del Chiostro di San Francesco i prodotti tipici locali, grazie al contributo della Confcaseari, alla sua prima uscita ufficiale dalla nascita dell’associazione, delle Strade del vino doc Castel del monte e dell’azienda Villa Schinosa di Trani. Il paniere sarà così completo e anche “plastic free”, infatti tutto il necessario per gli assaggi sarà completamente biodegradabile, iniziativa resa possibile grazie all’impegno di Legambiente e dell’azienda “Nonsolocarta Service”. Parte del ricavato del ticket sarà devoluto in beneficenza al Centro Zenith di Andria. Domenica 28 aprile, a partire dalle ore 17, sarà la volta, invece, del corteo storico rinascimentale con oltre 100 figuranti che porteranno indietro le lancette del tempo, agli anni in cui ad Andria furono ritrovate le ossa di San Riccardo, il Patrono della città. Era il 23 aprile del 1438, al governo c’era il Duca Francesco II del Balzo, la Fiera fu istituita. Per la prima volta il corteo attraverserà anche via Duca di Genova, via Bari e via Ferrucci, oltre che le strade maggiormente a ridosso del centro. La sfilata con abiti d’epoca, curata dalla signora Costantina Loscocco, presidente dell'associazione “Ad Maiora”, in cui non mancheranno sbandieratori e mangiafuoco, organizzata anche da Confcommercio, partirà da Piazza Umberto I ed attraverserà pendio San Lorenzo, Porta Sant'Andrea, Via Federico II di Svevia, Via Corrado VI di Svevia, Piazza la Corte, Via Vaglio, Piazza Catuma, Via Alcide De Gasperi, Via Regina Margherita, Via Duca di Genova, Via Firenze, Via Bari, Via Cagliari, Via Ferrucci, Piazza Umberto I, Via Carlo Troia, per concludersi in Piazza Catuma» conclude il delegato della Confcommercio.