Concerto per la Giornata Internazionale del Jazz

Si chiude anche la 582esima Fiera d'Aprile: poche le prospettive, vince la delusione Le foto

Attualità

Nei giorni in cui Altamura tributa in modo eccelso la figura di Federico II, Andria, con la sua ricca storia, non è in grado di sradicarsi dall’amministrazione di turno per creare un evento che cresca di anno in anno