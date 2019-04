Codacons: «Nel 2025 mancheranno in Puglia 1700 medici»

Entro il 2025 mancheranno in Puglia circa 1700 medici a causa della carenza di camici bianchi che interessa tutto il Paese e che peggiorerà nei prossimi anni, in relazione ai pensionamenti che non riusciranno a essere compensati dalle nuove assunzioni. Lo denuncia il Codacons, che richiama gli allarmi lanciati da tutte le organizzazioni del settore, dall’Anaao all’Osservatorio nazionale sulla Salute.

Anche in Puglia si sta andando incontro a un inevitabile futuro peggioramento del servizio sanitario reso all’utenza, sia in termini quantitativi che qualitativi, a causa della carenza di medici nelle corsie degli ospedali e presso le strutture territoriali. «Per affrontare l’emergenza medici abbiamo deciso di inviare una istanza alla Regione Puglia – spiega il Codacons -, chiedendo di accreditare presso il Servizio Sanitario gli studi medici privati, al pari di quanto già avviene con le cliniche convenzionate, che devono operare per sopperire alla mancanza di camici bianchi».

Per l’associazione basterebbe infatti apportare le necessarie modifiche alla normativa vigente per consentire a tutti i pazienti di poter accedere in modo il più possibile agevole alle prestazioni di cui necessitano, in particolare attraverso l’introduzione della possibilità di ottenere la prestazione sanitaria presso strutture private non accreditate a fronte del pagamento del ticket sanitario regionale, ovvero in esenzione laddove prevista, al pari di quanto già avviene presso le strutture private accreditate o presso gli enti sanitari pubblici.