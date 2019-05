Da oggi nuovo orario per la Bari Nord, meno fermate a Sovereto

Da oggi, giovedì 2 maggio, è in vigore un nuovo orario sulla Bari Nord.

Alcuni treni non fermeranno più a Sovereto e a Brigata Bari. Questo l'avviso di Ferrotramviaria:

"Si avvisano i signori viaggiatori che a partire da giovedì 2 maggio 2019 saranno apportate alcune modifiche all’orario della tratta Bari-Barletta e viceversa per quanto riguarda le corse in programmazione dal lunedì al sabato. In sostanza, alcuni treni in direzione Bari o in direzione Barletta non effettueranno più la sosta alle fermate “Brigata Bari” e Sovereto. Per il resto, invece, non sono previste variazioni".

I nuovi orari possono essere scaricati sul sito della Ferrotramviaria. Per informazioni si può chiamare tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 5 alle 24 il call center dell'azienda al numero 0805299111.