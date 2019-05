Tassa Rifiuti 2019: dal 16 maggio in pagamento

Il Servizio Tributi segnala che, a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 marzo 2019 con la quale sono state approvate le tariffe indicate nell’allegato “A” della deliberazione, è stato altresì stabilito il versamento del tributo TARI 2019 in 3 rate, con le seguenti scadenze: 1^ rata con scadenza 16/05/2019; 2^ rata con scadenza 16/07/2019; 3^ rata con scadenza 16/11/2019; ovvero rata unica totale il 16/05/2019, nel qual caso il contribuente deve utilizzare il modello precompilato F24 con la dicitura “RATA UNICA TOTALE”.

Modalità di versamento: utilizzando i modelli precompilati F24 allegati all’avviso di pagamento, senza costi aggiuntivi, presso qualunque Sportello Bancario o presso gli Uffici Postali, oppure, con modalità telematiche mediante modello F24, in cui riportare tutti i dati e le informazioni contenute nel modello F24 allegato all’avviso di pagamento.

Il Servizio Tributi rammenta che il mancato o tardivo versamento entro i termini comporterà l’applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora che verranno notificati con apposito avviso di accertamento / provvedimento ingiuntivo.

Gli altri dettagli utili per le persone giuridiche, i professionisti e le ditte individuali e per le persone fisiche sono indicati nella nota inviata ai contribuenti.

Per i cittadini residenti all’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 precompilato (recapitato a domicilio in allegato agli avvisi TARI), il pagamento deve essere effettuato con la seguente modalità: Tassa sui rifiuti cod. 3944 mediante un bonifico bancario a favore del Comune di Andria – Tesoreria Comunale Banco di Napoli-Intesa San Paolo utilizzando il codice IBAN: IT62 I010 1041 3450 0913 4274 496; il codice BIC-SWIFT: IBSPITNA - e per la causale devono essere indicati nell’ordine: il codice fiscale o la partita IVA del contribuente, la sigla “TARI 2019”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili ANDRIA (cod. Ente A285) e il codice 3944.

Per info:

-Servizio Risorse Economiche - Via Bari 75 - ANDRIA nei giorni di ricevimento del pubblico martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30;

-telefono: 0883/290336-290704-290705-290708-290709, dalle ore 12.30 alle ore 13.30;

-Pec : tributi@cert.comune.andria.bt.it.