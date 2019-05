Viabilità: divieti al traffico per alcune manifestazioni

L'Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull' Albo Pretorio - Ordinanza Dirigenziale, si possono visionare le seguenti ordinanze:

- n.216 del 02/05/2019 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa alla iniziativa dell’Istituto I.I.S.S. “Colasanto” denominata “Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca”, e quindi viene istituito il 3 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 21.00, il divieto di fermata e sosta, eccetto veicoli autorizzati che esporranno l’allegato PASS, su Via Prati e Via Pascoli, tratto compreso tra Via Vittoria e Via Regina Margherita;

- n.217 del 02/05/2019 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa alla manifestazione ciclistica denominata “3° Gran Fondo Città di Andria”, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Team M/M Bike – Andria, e quindi viene istituito domenica 5 maggio 2019, il divieto al transito veicolare, dalle ore 7.00 alle ore 9.30 e dalle 11.30 alle ore 13.00; e il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta, dalle ore 00.00 alle ore 13.00, su: Via Castel del Monte, da Viale P.Nenni sino a intersezione con Via Vecchia Spinazzola; Viale Pietro Nenni, da Via SS. Salvatore a Via Castel del Monte; e Via SS. Salvatore.