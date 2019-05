Condominio Green, un convegno organizzato dall’UNAI

Si terrà sabato 11 maggio ad Andria un nuovo appuntamento con la formazione degli Amministratori di Condominio valido per l'aggiornamento ai sensi del DM 140/14.

Il convegno si svolgerà presso l'ITES "Ettore Carafa" in via Bisceglie e sarà l'occasione per approfondire tematiche importanti in ottica ambientale, nell'ambito del mondo condominiale.

Si parlerà di efficienza impiantistica per l'ottimizzazione dei consumi condominiali (Ing. Riccardo Moschetta) e di depurazione delle acque ad uso domestico (Dott. Giuseppe Novelli), con un focus finale su infrazioni e reati ambientali nelle relazioni intra/extra condominiali (Avv. Immacolata Cifaratti); il convegno sarà anche l’occasione per presentare il Progetto Condominio Green a cura di UNAI e dell’associazione 3Place relativo alla raccolta e al riciclo dell'olio esausto in condominio (Ing. Angela Terrone).

L'evento è accreditato dall'Ordine degli Ingegneri della Bat e dall’Associazione Avvocati Andriesi. Saranno riconosciuti 3 cfc per gli Amministratori di Condominio, 3 cfc per gli Ingegneri e 2 cfc per gli Avvocati. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti previa prenotazione su https://unai.sgapro.it.

PROGRAMMA