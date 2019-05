MurgiaLand riparte con visite culturali e naturalistiche

In collaborazione con In Punta di Piedi In punta di piedi: un anno ricco di successi Le foto

Un anno ricco di successi e di soddisfazioni per gli allievi della scuola di danza “In punta di piedi” diretta dalla maestra Ilde Inchingolo. I ragazzi non si sono fermati un attimo ed hanno partecipato ad una serie di concorsi piazzandosi sempre sui gradini alti del podio. Al Baridanza,