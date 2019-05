Europee 2019: votazione elettori non deambulanti

Il Commissario Prefettizio informa che gli elettori non deambulanti, se la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedie a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una delle sezioni del Comune di seguito specificate, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'art.2, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale:

sez. 1, edificio scolastico: Piazza Umberto I – Sala Consiliare del Palazzo di Città – accesso dall’ex cortile dei Vigili Urbani;



sez. 2, edificio scolastico: Don Tonino Bello – Via Camaggio,23;

sez. 3, edificio scolastico: A. Manzoni – Via Caneva, 12;

sez. 5, edificio scolastico: G. Oberdan – Viale Roma;

sez. 6, edificio scolastico: Rosmini – Via Bari, 73;

sez. 8, edificio scolastico: A. Inchingolo – P.zza delle Regioni, 1;

sez. 12, edificio scolastico: E. Fermi – Via Malpigli, 3;

sez. 14, edificio scolastico: A. Mariano – Via Malpigli, 23;

sez. 17, edificio scolastico: P. Borsellino _ Corso Italia, 7;

sez. 18, edificio scolastico: E. Fermi – Via Malpigli, 3;

sez. 20, edificio scolastico: A. Mariano – Via Malpigli, 23;

sez. 23, edificio scolastico: G. Falcone – Via Barletta, 164;

sez. 29, edificio scolastico: D. Alighieri – Via Ospedaletto, 159;

sez. 31, edificio scolastico: P. Borsellino – Corso Italia, 7;

sez. 33, edificio scolastico: D. Alighieri -. Via Ospedaletto, 159;

sez. 39, edificio scolastico: Della Vittoria – Viale Gramsci, 44;

sez. 40, edificio scolastico: Giovanni Paolo II (già Maraldo) - Via Fucà, 5;

sez. 46, edificio scolastico: Rosmini – Via Bari, 73;

sez. 48, edificio scolastico: P. N. Vaccina – Corso Cavour, 194;

sez. 49, edificio scolastico: G. Oberdan – Viale Roma;

sez. 55, edificio scolastico: G. Verdi – Via Verdi, 65;

sez. 62, edificio scolastico: San G. Bosco – P.zza S. G. Bosco, 9;

sez. 65, edificio scolastico: G. Verdi – Via Verdi, 65;

sez. 66, edificio scolastico: P. Cafaro – Via Strabella, 1;

sez. 75, edificio scolastico: P. N. Vaccina – Corso Cavour, 194;

sez. 76, edificio scolastico: Giovanni Paolo II (già Maraldo) – Via Fucà, 5;

sez. 78, edificio scolastico: A. Moro – Piazzale Mariano;

sez. 79, edificio scolastico: Collodi – Via P. I Normanno;

sez. 81, edificio scolastico: Casa di Riposo San Giuseppe;

sez. 82, edificio scolastico: A. Manzoni – Via Caneva, 12;

sez. 84, edificio scolastico: G. Rodari – Via Murge;

sez. 86, edificio scolastico: San G. Bosco – P.zza S. G. Bosco, 9;

sez. 92, edificio scolastico: Don Tonino Bello – Via Camaggio,23;

sez. 97, edificio scolastico: Fed. II di Svevia (già Caduti sul Lavoro) – Via M. Scevola,1;

sez. 99, edificio scolastico: Collodi – Via P. I Normanno;

sez. 88, edificio scolastico: Borgata Montegrosso;

sez. 103, edificio scolastico: A. Moro – Piazzale Mariano;

sez. 107, edificio scolastico: San Valentino – Via Comuni di Puglia.