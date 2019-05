​"Più sud in Europa", un incontro con Rosa D’Amato (M5S) candidata all’europarlamento

Il meetup del Movimento 5 Stelle di Andria ha organizzato per domani, sabato 11 maggio, a partire dalle ore 10.30, presso Premium Cream Coffe, in via Regina Margherita 154, un incontro pubblico con Rosa D'Amato, candidata al Parlamento Europeo per il M5S.



Durante la mattinata si discuterà del programma e delle proposte da portare al Parlamento europeo.

Alla discussione parteciperanno anche alcuni esponenti locali pentastellati.