Al via lo sportello legale della Confcommercio Andria

«Non uno, ma tre avvocati a disposizione di imprese e commercianti per fornire una prima consulenza in materia giuridica. Si tratta di un progetto finalizzato allo sviluppo e alla crescita delle aziende e dell’economia.

Presso la sede della Confcommercio di Andria, in via Nicola Pisano, è stato istituito uno sportello legale gestito da tre professioniste: l’avv. Annamaria Rella, l’avv. Margherita Leone e l’avv. Celeste Liso, ognuna specializzata in una competenza per offrire un servizio il più diversificato possibile. Del gruppo di esperti fa parte anche il dottore in giurisprudenza, Giuseppe Leonetti.

Il pool di avvocati collaborerà per assistere l’associato, impresa o privato, offrendo un servizio di prima consulenza e assistenza legale gratuita teso a individuare il problema ed a indicare una via possibile per la risoluzione della controversia.

Lo sportello legale è attivo il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e fornisce consulenza e assistenza in diritto societario, civile, bancario e finanziario, fallimentare e nel campo delle ristrutturazioni aziendali, nella gestione di situazioni di crisi da sovra indebitamento, contenzioso, arbitrati e esecuzioni. E ancora, diritto industriale e della proprietà intellettuale, del lavoro, amministrativo, tributario, comunitario oltre che assistenza e consulenza contrattualistica».

«Con lo sportello legale affiancheremo e supporteremo ciascun associato nella valutazione e risoluzione delle varie problematiche connesse all’esercizio dell’attività di impresa» spiega il pool di professionisti.

«Aumentiamo così nella nostra sede la rosa di servizi che eroghiamo e garantiamo gratuitamente ai nostri associati. Le altre prestazioni sono, per esempio, la formazione professionale per i dipendenti o la sicurezza sui luoghi di lavoro che possono essere assicurati grazie a fondi interprofessionali o l’Ebiter, l’ente bilaterale per lo sviluppo dell’occupazione», aggiunge Claudio Sinisi, delegato Confcommercio Andria.