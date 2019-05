Avviato all’IC “Verdi Cafaro” un corso di scacchi destinato alle famiglie

«Un corso di scacchi per creare nuovi giocatori unitamente a tornei per far leva sul potere aggregante di torri, cavalli e alfieri sono proposti dall’agenzia Generali di Andria in collaborazione con l’ IC “Verdi-Cafaro” e l’associazione “Andria Scacchi Club”.

Si tratta di un'occasione unica nel suo genere per riunire genitori e figli, zii, nonni e nipoti (dai 7 anni in su) attorno alla scacchiera, dando loro la possibilità di apprezzare gli scacchi divertendosi, in famiglia.

Le lezione previste, con una preponderante parte pratica, tratteranno quindi del movimento dei pezzi e, se la classe sarà abbastanza ricettiva, anche di una primissima infarinatura sulla tattica legata al gioco.

Il corso è partito martedì 7 maggio e proseguirà nei giorni 14, 21, 28 maggio dalle ore 19:00 alle ore 21:00, presso la ex casa del custode della Scuola primaria Verdi, in via Verdi, 65, in cui è attivo l’”Andria Scacchi Club”.

Quantità e qualità sono i due elementi che decreteranno quali saranno le famiglie vincitrici, che concorreranno per un montepremi composto da diversi articoli scacchistici messi a disposizione da “Le Due Torri”, per un valore complessivo di 500 euro».