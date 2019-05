Riuso culturale dell’ex Mattatoio Comunale: consegna lavori

«Il Settore 3 - Lavori Pubblici, Manutenzione,Ambiente e Mobilità, Patrimonio, Reti e Infrastrutture Pubbliche, informa che nei giorni scorsi si è proceduto alla consegna dei lavori, all’impresa aggiudicatrice R.T.I. Calora s.u.r.l. - Serramenti Benito Carrozza di Santa Cesarea Terme (LE), di completamento delle opere per rendere funzionante il teatro, attualmente al rustico, sito nel piano interrato della struttura dell’ex Mattatoio Comunale.

L’esecuzione dei lavori avverrà in modo tale da consentire anche l’utilizzo, in sicurezza, dell’immobile e della corte, siti a piano terra, già riqualificati nel 1° lotto, con accesso dal solo ingresso centrale principale e come delimitati dalla recinzione di cantiere, per lo svolgimento di eventuali manifestazioni organizzate da parte del Settore Cultura».