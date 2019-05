Prevenzione e controllo Xylella fastidiosa, monitoraggio dell'Arif

«L’ARIF, Agenzia Regionale attività Irrigue Forestali, su mandato della Giunta regionale, ha in corso di esecuzione il terzo monitoraggio del territorio pugliese per verificare la presenza o meno della Xylella fastidiosa.

Il monitoraggio interessa le cosiddette zone indenne, cuscinetto e di contenimento, come delimitate dalla Regione Puglia e sarà concluso entro il 31.12.2019 e riguarderà il territorio dei Comuni delle province di Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi e Taranto, con la esclusione di quella di Lecce.

Il territorio di Andria è compreso nella zona indenne, e le relative operazioni da parte del personale tecnico incaricato da questa Agenzia sono iniziate il 17 maggio 2019.

Il monitoraggio sarà realizzato da professionisti selezionati e formati dall’ARIF, ai quali è stata attribuita la qualifica di “Agente fitosanitario”, con le conseguenti prerogative di legge.

L’intera operazione, in ogni sua fase, non comporterà alcun elemento invasivo o distruttivo, se non l’ingresso nei fondi agricoli da parte degli agenti e il prelievo, eventuale, di piccolissime parti di pianta.

L’esecuzione di una ricognizione sistematica della presenza della xylella fastidiosa nella nostra Regione, rappresenta – si legge nella nota – uno strumento insostituibile di conoscenza e di tutela del patrimonio ambientale, agricolo e storico-culturale per l’intera collettività locale e regionale, e dunque è necessario assicurare il massimo della collaborazione».