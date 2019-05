Europee, Sergio Silvestris (FI) ringrazia per le 25 mila preferenze

«Grazie, grazie, grazie. E’ questa la prima parola che sento di dire agli oltre 25.000 elettori che hanno scritto il mio cognome sulla scheda elettorale. E’ un risultato importante, che mi gratifica tanto: un gesto di affetto e amicizia che mi riempie il cuore di gioia.

Purtroppo, nell’ordine della lista, questo non mi permetterà di essere eletto a Bruxelles, dove avrei ripreso volentieri a difendere la nostra terra, ma il risultato di questa campagna elettorale mi soddisfa comunque fortemente.

Voglio dire grazie a tutti: grazie a chi mi ha votato, a chi mi ha fatto votare e a chi mi ha accompagnato con tanta generosità, con tanto disinteressato impegno e con tanta amicizia in questa campagna elettorale. E’ stato un percorso molto lungo e impegnativo, ho visitato tutte le province del collegio elettoralee sono contento di tutto quello che abbiamo costruito insieme: non sono soli consensi ma anche rapporti umani che porterò nel cuore.

Faccio i miei migliori auguri a chi è stato eletto a rappresentare il Sud Italia nel Parlamento Europeo. Grazie davvero a tutti per l’amicizia, per l’affetto e per il consenso, questo il commento dell’On. Sergio Silvestris all’indomani del voto del 26 maggio.