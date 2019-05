Alcune associazioni di categoria incontrano il Vescovo

«Un incontro programmato da settimane, già in concomitanza con il dramma vissuto dagli ambulanti andriesi che a causa degli aumenti di tasse, tributi e diritti comunali sono stati costretti a disertare la Fiera di Aprile e le feste parrocchiali» comincia così la nota delle associazioni di categoria diffusa a margine dell’incontro con il Vescovo Mons. Luigi Mansi.

«Partendo proprio dalle feste parrocchiali è iniziato l’incontro presso la sede vescovile, per poi passare all’analisi di tutte le problematiche, commerciali ma anche sociali, che stanno deteriorando il clima culturale della città federiciana.

Ad incontrare il vescovo una delegazione composta da dirigenti delle tre associazioni di rappresentanza del piccolo commercio a livello provinciale, Unimpresa Bat, CasAmbulanti e A.C.A.B. (Associazione Commercianti Ambulanti Bat), unitamente alla rappresentanza dei pubblici esercenti.

Gli interventi si sono concentrati sul desiderio di veder rinascere una città in fortissima difficoltà, fortemente disorientata e in cerca di identità. La relazione iniziale ha dato a Mons. Mansi la possibilità di apprendere in modo compiuto lo scenario che attualmente si registra in città, nel mondo del commercio e delle attività produttive, in generale» continua Montaruli.

Il signor Tortora Sebastiano, vice presidente dell’A.C.A.B. ha dichiarato: «sono rimasto piacevolmente colpito dall’umanità e senso di compartecipazione con il quale mons. Mansi ha ascoltato e recepito il nostro grido di dolore. Noi siamo operatori commerciali e conosciamo la situazione reale. In qualità di rappresentante A.C.A.B. ringrazio il Vescovo per le sue parole e per aver saputo ascoltare attentamente il disagio che gli abbiamo manifestato».

Il signor Salvatore Fiandanese, storico esponente del commercio ambulante ha affermato che: «il piccolo commercio ad Andria è stato portato allo stremo e questa trascuratezza, insieme all’impreparazione, superficialità, inesperienza di coloro che hanno assecondato questo decadimento è drammatica. Andria ha perso il suo più grande valore, storico, commerciale e culturale che è l’attività di commercio su aree pubbliche, con un mercato declassato e un malessere diffuso».

«Infine, il signor De Nigris Giuseppe, in rappresentanza dei pubblici esercenti ha manifestato la preoccupazione per la recrudescenza di gravissimi episodi che mettono sempre più a rischio la socializzazione e la serena convivenza in città. Un ultimo cenno al dramma che sta vivendo il centro storico di Andria con uno stato di abbandono generalizzato, anche commerciale in atto.

Sua Eccellenza Mons. Luigi Mansi ha garantito tutta la sua comprensione, soprattutto umana, rassicurando i presenti e facendosi promotore di un’azione di vicinanza concreta e tangibile, per quanto possa fare» concludono i referenti delle associazioni.