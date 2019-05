Terremoto, tavolo tecnico in prefettura con Borrelli

Un tavolo tecnico per l’analisi e la valutazione delle misure poste in essere in occasione dell’evento sismico che nella giornata di martedì 21 maggio ha interessato il territorio di questa provincia. E’ quanto si terrà oggi, con inizio alle ore 15.00, presso la sede del Palazzo del Governo di Barletta.

All’ incontro parteciperanno il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, il Prefetto di Barletta Andria Trani Emilio Dario Sensi, il Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Carlo Doglioni, il Presidente del Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile Ruggiero Mennea, il Vice Presidente facente funzioni della Provincia, i Sindaci dei Comuni, i rappresentanti delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, della Soprintendenza all’Archeologia, Belle arti e Paesaggio Bat e Foggia, Asl, 118, Ufficio Scolastico Regionale, Anas, Rete Ferroviaria Italiana ed Autostrada per l’Italia.

All’ incontro sono stati invitati a partecipare anche i Parlamentari del territorio.