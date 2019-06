"Mio mondo, il mondo lo salvo io", un progetto lanciato dalla Sangalli

In occasione della giornata mondiale dell’ambiente che si celebrerà il 5 giugno, l’ Impresa Sangalli Giancarlo & c. Srl lancia il progetto "Mio Mondo - Il mondo lo salvo io".

Il progetto – rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori – intende individuare nuovi "ambasciatori dell’ambiente" capaci di sensibilizzare i loro coetanei (ma anche gli adulti) rispetto all’ importanza della tutela dell’ambiente.

I giovani "ambasciatori", veri e propri "influencer", avranno il compito di guidare e diffondere le azioni "più green" tra i loro amici e il territorio dove vivono. Il progetto avrà due declinazioni emozionali, esperienziali ed educative: un "concorso" ed uno "spettacolo".

Per spingere all’ azione tutti gli studenti delle scuole, all’ interno del progetto, verrà creato appunto un "concorso" per la realizzazione di video dedicati al rispetto dell’ambiente.

A tutti i partecipanti al "concorso" verranno consegnati due manuali: il primo conterrà le azioni pratiche da mettere in atto per essere concretamente “sostenibili”, il secondo presenterà consigli su come realizzare i servizi e i video.

I giovani "influencer" inseriranno i loro elaborati direttamente all’ interno del portale web e della web app dedicati all’ iniziativa.

La giuria selezionerà i migliori servizi video che verranno premiati.

I partecipanti realizzeranno uno "spettacolo" che verrà presentato in occasione della giornata mondiale dell’ambiente del 2020

La giuria, la scrittura e la regia dello spettacolo saranno a cura di Oreste Castagna, volto noto della TV dei ragazzi, che da anni si occupa della realizzazione di progetti pedagogico/formatici attraverso l’utilizzo delle forme artistiche più diverse, dal teatro alla televisione, dal cinema all’ intrattenimento più in generale. Oreste Castagna è anche un esperto autore di testi con una particolare e riconosciuta capacità nel comunicare con il mondo della infanzia e adolescenza, molto apprezzato anche dai genitori per la sensibilità e l’attenzione che dimostra nel trattare temi molto difficili e complessi.

Oreste Castagna sarà supportato da Silvia Barbieri, celebre attrice, regista e drammaturga: alla base del loro spettacolo ci saranno i materiali realizzati dai giovani "influencer".

L’ Impresa Sangalli Giancarlo & c. Srl andrà a comunicare entro Settembre 2019, i nomi dei 5 Comuni sul territorio nazionale che verranno coinvolti per il concorso.

«Abbiamo deciso di promuovere questo progetto educational perché riteniamo che siano i giovani i soggetti più sensibili rispetto all’ importanza della tutela dell’ambiente - dichiara Alfredo Robledo presidente dell’ Impresa Sangalli Giancarlo & c. Srl - attraverso il web e i social i ragazzi sono diventati in poco tempo i protagonisti del rilancio della coscienza ambientale. Lo abbiamo visto con le piazze piene delle nostre città in occasione dei #fridayforfuture. Gli stessi esperti di tematiche ambientali hanno riconosciuto che ha fatto di più l’iniziativa promossa dalla giovane svedese Greta rispetto a tanti allarmi da loro lanciati nel tempo. Come azienda impegnata ogni giorno nella pulizia urbana di comuni piccoli e grandi del nostro Paese abbiamo colto l’importanza di diffondere messaggi positivi rendendo i nostri ragazzi "ambasciatori" presso i loro coetanei e i loro genitori e parenti. Linguaggi nuovi, tecniche innovative al servizio di un messaggio universale: la tutela del Mondo» conclude.