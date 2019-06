Avetrana, Marmo: «Noi siamo con lui: tendere la mano a chi ha bisogno, questa è la nostra destra»

«Onore al vice sindaco Alessandro Scarciglia, che ha coordinato le operazioni di soccorso di una settantina di migranti sbarcati a pochi chilometri dal suo comune» comincia così il commento del capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale alla notizia degli insulti al vicesindaco di Avetrana per essersi prodigato per l'accoglienza di migranti pakistani sbarcati sulla spiaggia di Torre Colimena.

«Lui ha incarnato gli autentici valori della destra moderna, in barba al populismo imperante: una destra aperta, tollerante, solidale e vicina agli ultimi. Ho ritenuto di chiamarlo, pur non conoscendolo, per ringraziarlo delle parole buone e sane che ha detto: “il mio modo di essere di destra è questo”. Noi siamo con lui: tendere la mano a chi ha bisogno, questa è la nostra destra. È la destra del rispetto della persona, dell’attenzione e della cura di chi resta ai margini e non c’entra nulla la politica di gestione del fenomeno migratorio: c’entra solo l’essere umano. Siamo orgogliosi di chi tiene alta la bandiera di una destra vera, senza odio, con il cuore aperto e la schiena dritta. Ci distingue dal populismo, che di destra non ha proprio nulla» conclude Nino Marmo.