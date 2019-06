L'ombra di un grande pino e quel po’ di vento favorevole hanno contribuito a rendere piacevole la mattinata di domenica 9 giugno con l'iniziativa "Origano - Profumi, sapori, colori e utilizzi" del programma MurgiaLand, ideato e curato dall'associazione culturale "ArtTurism", ed inserito nel più ampio calendario di iniziative E-venti del Parco promosso dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Nonostante le alte temperature, buona è stata la partecipazione da parte di un pubblico interessato e molto affascinato da questa uscita alquanto insolita, dedicata ad un'erba aromatica ma anche dalle tante proprietà officinali svolta in un campo di origano dell'azienda "Mani di Terra".

Il periodo di svolgimento non è stato casuale, ma scelto in base alla fioritura delle piante di origano che hanno così colorato di bianco tutto il campo, in un mix di colori e odori associati ai sapori di decotti, tisane fredde, bevande e prodotti preparati al momento. Sono infatti stati offerti in degustazioni: una tisana dal gusto amarognolo, molto salutare per chi soffre di asma, fino a piatti tipici locali come bruschette con pomodoro e origano, acquasale con cipolle rosse di Tropea e altre bevande rinfrescanti con menta (un vero e proprio toccasana durante le giornate con alte temperature), e cetriolo, di cui sono state illustrate le molteplici proprietà benefiche.

Una mattinata insomma all'insegna della semplicità, del contatto diretto con la natura ma anche di riscoperta delle antiche tradizioni, con un occhio di riguardo a tutto ciò che le erbe possono offrire. Sicuramente ad affascinare i partecipanti è stato anche quel ritorno all'autenticità e genuinità dei luoghi e dei prodotti, tutti rigorosamente bio, in una vita sempre più frenetica in cui per quelle poche ore si è tornati indietro nel tempo.

La prossima iniziativa di MurgiaLand, inserita nel programma E-venti del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, si terrà il 10 agosto in occasione della notte di San Lorenzo.